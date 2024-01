Bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ leben die Teilnehmer mitten im Dschungel zwischen all den Tieren und ganz ohne Luxus. Für die Show wird weder ein dekoriertes Studio noch eine Dschungel-Kulisse verwendet.

Der Dschungelcamp-Drehort liegt in Australien

15 von 17 Staffeln (darunter auch die aktuelle) wurden tatsächlich im Dschungel in Australien gedreht. Allerdings befinden sich die Teilnehmer nicht mitten im Nirgendwo, sondern am Rande eines Urwalds. Das Grundstück ist privat und wird für die Produktion vermietet. Es befindet sich gar nicht so weit weg vom menschlichen Geschehen: Die Camper leben an der Ostküste und circa 50 Kilometer von der Küstenstadt Gold Coast entfernt. Fährt man circa 10 Minuten mit dem Auto, so kommt man schon zu den ersten Häusern. In unmittelbarer Nähe befinden sich auch die „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“-Studios.

Die Sicherheit im Dschungelcamp

Die Produktion stellt sicher, dass die Teilnehmer keinen Gefahren ausgesetzt sind. So wird der Drehort beispielsweise regelmäßig nach giftigen Tieren durchsucht. Außerdem dürfen sich die Stars (mit Ausnahme von Prüfungen, Schatzsuche und Interviews) ausschließlich innerhalb der gekennzeichneten Grenzen auf der Karte aufhalten. Pflanzen, Tiere und Pilze, die ihnen im Camp begegnen, dürfen nicht gegessen werden, da sie unter Naturschutz stehen und außerdem giftig sein können. Auch das Wasser muss abgekocht werden, bevor es getrunken wird oder damit die Zähne geputzt werden. Alle weiteren Regeln können Sie im Artikel „Welche Regeln gibt es im Dschungelcamp?“ nachlesen.

Drehorte für das Format aus Großbritannien und den USA

Auch die britische und die US-amerikanische Show dreht auf demselben Grundstück, wie das deutsche Format. Die Australier selbst fliegen für das Dschungelcamp nach Südafrika und drehen im Kruger-Nationalpark.

Die Drehorte der anderen Staffeln

Im Kruger-Nationalpark wurde coronabedingt auch die deutsche Staffel aus 2022 gedreht. Im Jahr zuvor, also 2021, wurde ebenso aufgrund der Covid-Pandemie in Wales gedreht.