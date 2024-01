Dschungelcamp 2024: 80 Verstöße im Camp – welche Regeln gibt es?

1 Leyla präsentiert das Corpus Delicti. Foto: RTL/Tag 6

An Tag 6 bei „Ich bin ein Star, holt mich hier raus!“ kommt die Abrechnung: über 80 Regelverstöße der Campbewohner werden bestraft. Dabei zeigt sich: Leyla ist nicht so unschuldig, wie sie tut, und für Heinz gelten wohl andere Regeln.











Einst prägte Ex-Dschungelbewohner Marc Terenzi den wohl wichtigsten Satz für alle Teilnehmer der Show „Ich bin ein Star, holt mich hier raus!“: „The Regels sind the Regels.“ Und an die sollte man sich halten, will man die entbehrungsreiche Zeit im Dschungel nicht noch schlimmer gestalten. Die aktuellen Dschungelbewohner scheinen Terenzis wohlmeinenden Spruch jedoch nicht verinnerlicht zu haben. Über 80 Verstöße gegen die Camp-Regeln wirft RTL ihnen nach sechs Tagen vor. Den Stein ins Rollen hatte eine kleine Wimpernbürste gebracht, die Leyla bei der Dschungeltoilette gefunden hatte und daraufhin ihre Mitcamper zur Rede stellte. Leugnen wäre wohl zwecklos gewesen, denn wer außer Kim mit ihren fliegenbeindicken Fake-Lashes würde ausgerechnet eine Wimpernbürste für unverzichtbar halten? Diese gibt ihren Fauxpas auch umgehend zu – und zeigt dabei kein bisschen Reue.