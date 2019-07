1 Eine 30-Jährige hat in Bietigheim versucht, Alkohol zu stehlen. Foto: dpa

Eine 30-Jährige wird in Bietigheim beim Diebstahl von Spirituosen erwischt. Als der Ladendetektiv sie stellt, versucht die Frau zu fliehen. Die Polizei findet neben den alkoholischen Getränken weiteres Diebesgut.

Bietigheim-Bissingen - Eine 30-Jährige hat in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) versucht, Alkohol und eine mobile Rückfahrkamera im Wert von mehreren Hundert Euro zu klauen – und ist dabei erwischt worden. Weil sie obendrein versucht haben soll, sich aus dem Staub zu machen, muss sie sich nun wegen räuberischen Diebstahls verantworten. Wie die Polizei mitteilt, soll die Frau am Dienstag in einem Markt an der Talstraße gegen 15 Uhr bei mehreren Flaschen Spirituosen die Etiketten entfernt haben und sie in ihrem Einkaufswagen versteckt haben. Der Ladendetektiv beobachtete sie dabei und sprach die 30-Jährige an, als sie den Laden verlassen wollte.

Die Polizei findet auch einen Rückfahrkamera

Der Ladendetektiv wies die Frau an, ihm in sein Büro zu folgen. Laut Polizei ignorierte die 30-Jährige den Mann und versuchte, ihn beiseite zu drücken. Der Ladendetektiv konnte sie jedoch festhalten und eskortierte sie gemeinsam mit einem Mitarbeiter des Ladens in das Personalbüro. Auf dem Weg dorthin wehrte sich die Diebin wohl vehement, sie versuchte sich loszureißen und zu flüchten. In ihrem Rucksack wurden neben mehreren Flaschen Spirituosen auch eine Rückfahrkamera im Gesamtwert von über 400 Euro gefunden.