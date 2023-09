Foto: COURTESY OF NETFLIX / © 2023 Netflix, Inc.

Seit 2019 flimmert „Virgin River“ über die Netflix-Bildfläche. Seit 5 Staffeln begeistert die Serie nicht nur mit der Geschichte, sondern auch mit zahlreichen schönen Schauplätzen.

Wo spielt die Serie „Virgin River“?

Während Virgin River in der Serie eine fiktive Stadt in Kalifornien darstellt, befinden sich die Schauplätze gar nicht in den USA. Die Drehorte der Drama-Serie finden Sie ausschließlich in Kanada:

Bowen-Insel

In der kleinen Hafenstadt Snug Cove auf Bowen Island wurden viele Außenaufnahmen gedreht. Die überschaubare Insel befindet sich nordwestlich von Vancouver.

Mel’s Hütte liegt mitten in Vancouver

Genauer gesagt im Murdo Frazer Park an einem kleinen Teich. Wer den Park auf Google Maps sucht, der findet auch die Koordinaten zu Mel’s Hütte. Die Hütte ist ein beliebter Drehort, die auch in weiteren Produktionen wie „The Flash“ oder „The Magicians“ zu sehen ist.

Praxis von Landarzt Vernon Mullins etwas außerhalb von Vancouver

Die Außenkulisse des Klinikums liegt eine circa 20-minütige Autofahrt entfernt in New Westminister. Die genaue Adresse der Villa lautet 122 First Street. Die Innenaufnahmen wurden in den Filmstudios in Vancouver gedreht.

Bürgermeisterin Hope wohnt in der „Edgar Residence“

Ebenfalls in Vancouver, genauer gesagt in Burnaby, befindet sich die Edgar Residence, die den Schauplatz des Sitzes der Bürgermeisterin darstellt. Die genaue Adresse lautet Deer Lake Drive 6450. Ehemaliger Besitzer des Hauses war der Politiker Robert McBeth Edgar. Das Haus steht unter Denkmalschutz.

Jack’s Bar ist eigentlich die „The Watershed Grill“

„The Watershed Grill“ befindet sich in Brackendale, circa 70 Kilometer nördlich von Vancouver entfernt. Das Burger-Lokal befindet sich direkt am Squamish River, wo auch einige Flussufer-Szenen mit Mel und Jack gedreht wurden.

Fitches Bed and Breakfast nicht weit vom „Watershed Grill“

Gegenüber der Shannon Falls befindet sich das fiktive „Fitches Bed and Breakfast“, das sich in Wirklichkeit auf dem Klahanie Campground befindet. Der Turm auf dem Dach existiert in Wirklichkeit nicht, sondern wurde digital hinzugefügt.

Weitere Locations

Alle Szenen, die ein städtisches Bild haben, spielen in West-Vancouver. Als Naturschauplätze dienen umliegende Nationalparks. Bei dem Bakeaway Food Truck von Paige handelt es sich beispielsweise um einen Wagen, der auf dem Cleveland-Damm im Capilano River Regional Park steht.

Darum geht es in „Virgin River“

Die Serie basiert auf der gleichnamigen 20-teiligen Buchserie von Robyn Carr. Hauptcharakter ist die Krankenschwester Melinda „Mel“ Monroe, die Los Angeles den Rücken kehrt und ein neues Leben in Virgin River beginnen möchte. Zwar handelt es sich bei Virgin River um eine Kleinstadt, dennoch ist dort einiges los.

Wann kommt die 6. Staffel von „Virgin River“

Ein genaues Datum steht für die 6. Staffel noch nicht fest. Im September 2023 wurde die 5. Staffel veröffentlicht. Es folgen noch zwei Weihnachtsfolgen, die Ende November veröffentlich werden. Mit Staffel 6 kann man wahrscheinlich im Sommer 2024 rechnen.