Jenna Ortega schlüpft in die Rolle der „Wednesday", ihr Vater wird von Luis Guzmán verkörpert.

Nachdem es bereits einige Serien und Filme über die berühmte Addams-Family gibt, erschien am 23. November 2022 die Netflix-Serie „Wednesday“, bei der es um die Tochter von Gomez und Morticia Addams geht. Das düstere Erscheinungsbild der Kulisse lässt einige Fragen über den Drehort offen.

Drehort liegt in Europa

Ein Großteil der Serie wurde nicht in den USA gedreht, sondern im europäischen Rumänien. Die Außenseiter-Schule Nevermore Academy gehört zu den Hauptkulissen und ist in Wirklichkeit das Schloss Catelul Cantacuzino in der Kleinstadt Bușteni. Wenn man sich Bilder des Schlosses anschaut, erkennt man dennoch ein paar Unterschiede. So wurden einige Einzelheiten, beispielsweise die zwei Türme, am Computer hinzugefügt. Die Innenaufnahmen der Nevermore Academy wurden in der Casa Monteoru, einem kulturellen Denkmal, in der rumänischen Hauptstadt Bukarest aufgenommen. Die Szenen in den Gewächshäusern der Nevermore Academy wurden im botanischen Garten von Bukarest aufgenommen. Nicht nur beim Schloss von Bușteni und in Bukarest wurde gefilmt, sondern auch in der Kleinstadt Bușteni selbst. Um das Ergebnis so düster wie möglich aussehen zu lassen, wurde überwiegend im Winter gedreht. Ein weiterer Drehort ist der Bahnhof in der Bergstadt Sinaia, nur unweit von Bușteni entfernt.

Besuch des Schlosses

Das Schloss kann besucht und besichtigt werden. Der Eintritt kostet zwischen 7,10 Euro (35 rumänische Leu) und 11,15 Euro (55 rumänische Leu). Außerdem können hier auch private Veranstaltungen wie Hochzeiten und Geburtstage gefeiert werden. Mehr Infos finden Sie hier: Schloss Catelul Cantacuzino.

Kommt eine zweite Staffel von „Wednesday“?

Das Ende der Serie lässt einige Fragen offen, die theoretisch in einer zweiten Staffel aufgegriffen werden können. Bisher steht allerdings noch nicht fest, ob eine zweite Staffel geplant ist. Da die erste Staffel bisher sehr erfolgreich läuft, ist es nicht auszuschließen, dass eine weitere folgen wird.