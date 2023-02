1 Der Schliersee ist einer der Seen, die als Drehort dienen. Foto: FooTToo / shutterstock.com

In der ZDF-Serie „Frühling“ mit Simone Thomalla in der Hauptrolle spielt sich alles im gleichnamigen Dorf ab, das es allerdings in Wirklichkeit so nicht gibt. Demnach stellt sich die Frage: Welche Kulisse verbirgt sich hinter der schönen Natur? Wir klären auf.

Dort wird die Serie „Frühling“ gedreht

Der Ort des fiktiven Dorfes „Frühling“ liegt in Wirklichkeit nahe der österreichischen Grenze und heißt Bayrischzell. Mit circa 1600 Einwohnern ist die Gemeinde überschaubar und ebenso als Luftkurort bekannt. Die schönen Seen und das atemberaubende Bergpanorama locken jährlich viele Besucher, die sich auf Entspannung freuen.

Diese Häuser sind Teil der Kulisse in Bayrischzell

Wer sich die Drehorte in Bayrischzell anschauen möchte, der kann folgende Kulissen bestaunen:

Dorfhelferstation / Kirchplatz

Gasthof zur Post

Cafe Hagen

Die Dorfschule

Vor Ort können zudem auch Touren gebucht werden, in denen Sie dann durch die jeweiligen Drehorte geführt werden.

Gewusst? Lesen Sie auch: Hier wurde die Serie „Wednesday“ gedreht

Wo liegen die Seen?

Zu den Seen, die in der Serie zu sehen sind, gehören unter anderem der Thiersee und der Schliersee.

Blick auf den Thiersee und die Berge. Quelle: Mikalai Nick Zastsenski / shutterstock.com

Weitere Drehs in Bayrischzell

Neben „Frühling“ diente Bayrischzell auch schon für anderen Verfilmungen. Beispielsweise spielt die Anfangsszene der deutschen Komödie „Wer früher stirbt ist länger tot“ ebenfalls im Kurort. Ein weiteres Werk, das in Bayrischzell gedreht wurde, ist der ZDF-Spielfilm „Das Beste kommt erst“.