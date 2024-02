„First Dates – Ein Tisch für Zwei“ mit Gastgeber Roland Trettl läuft seit 2018 beim Privatsender Vox. Die romantische Version einer Dating-Show, bei der Singles, die Möglichkeit haben, sich in einer entspannten Atmosphäre kennenzulernen und sich bestenfalls auch zu verlieben, läuft unter der Woche immer um 18 Uhr.

Seit 2020 gibt es auch einen Ableger der Vox-Show: „First Dates Hotel“. Die fünfte Staffel der beliebten Datingshow ist an diesem Montag (5. Februar) gestartet. Singles aus Deutschland, die auf der Suche nach der großen Liebe sind, haben dafür ihre Koffer gepackt und im First Dates Hotel eingecheckt. Aber wo genau steht das überhaupt?

Wo spielt First Dates Hotel 2024?

Die erste Staffel der Show wurde in Frankreich – genauer gesagt im Hôtel Ultimate Provence in La Garde-Freinet – produziert, die beiden weiteren in Kroatien. Damals wurde die Sendung im San Canzian Village & Hotel in der kleinen kroatischen Stadt Buje auf der Halbinsel Istrien aufgezeichnet.

2023 war der Drehort dann Mallorca. Und genau da spielt First Dates Hotel 2024 auch wieder. Die Produktion hat sich zudem entschieden, auch das gleiche Hotel zu wählen – nämlich das Landhotel Posada d’es Molí unweit der Playa de Palma.

Was hat das First Dates Hotel 2024 zu bieten?

Das diesjährige First Dates Hotel verfügt über 22 Zimmer. Zudem gibt es in dem schnuckligen Landhotel einen Außenpool, ein Solarium, ein Restaurant, das gehobene Küche serviert, sowie einen Tennisplatz. Laut Hotel-Website umfasst das Anwesen stolze 50.000 Quadratmeter. Das Posada d’es Molí liegt ungefähr drei Kilometer vom Strand und 15 Autominuten von der Gemeinde Palma entfernt.

Was ist das Prinzip von First Dates Hotel 2024?

Im Spin-Off der Dating-Doku „First Dates - Ein Tisch für zwei“ werden Singles von Gastgeber Roland Trettl in einem Hotel zusammengeführt. Sie können bei ihm und seinem bekannten „First Dates“-Service-Team in einem Hotel einchecken – und dann bei einem Abendessen ihr persönliches Blind Date treffen.

Funkt es, können die Teilnehmer ihren Aufenthalt verlängern und am nächsten Tag ein weiteres Rendezvous haben. Falls es zwischen ihnen nicht passt, haben sie die Möglichkeit in entspannter Urlaubsatmosphäre, die große Liebe unter den anderen Single-Hotelgästen zu finden.

Wann läuft First Dates Hotel 2024?

First Dates Hotel 2024 wird montags um 20.15 Uhr auf Vox ausgestrahlt. Die Folgen dauern je zwei Stunden. Wer eine Episode verpasst hat, kann diese auf RTL+ im Stream nachschauen.

Wie kann man sich bei First Dates Hotel bewerben?

Die Bewerbung bei First Dates Hotel läuft über die Produktionsfirma Warner Bros Deutschland. Das Bewerbungsformular findet man auf der Seite von Vox unter der Rubrik „First Dates Hotel“. Neben den üblichen Angaben zur Person muss man bei der Bewerbung auch Hobbys angeben sowie einige Fotos mitschicken.