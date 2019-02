1 US-Präsident Donald Trump vor Anhängern in der US-Grenzstadt El Paso Foto: GETTY

US-Präsident Donald Trump ist nicht glücklich über den Kompromiss zur Grenzsicherung. Aber er wird ihn wohl schlucken. Ein Ende des Streits um die Einwanderung ist das jedoch noch lange nicht.

Stuttgart/Washington - Ein parteiübergreifender Vermittlungsausschuss im Kongress hat einen Kompromissvorschlag zum Dauerstreit um die Grenzmauer zu Mexiko erarbeitet: 1,375 Milliarden Dollar zusätzlich für die Grenzsicherung und 55 Meilen neuer Stahlzaun. Mehr bekommt Trump nicht vom Kongress zugebilligt. Das sind 4,3 Milliarden Dollar und 145 Meilen weniger, als er gefordert hatte. Der Streit um den Mauerbau und seine Finanzierung hatte um die Jahreswende zu 35 Tagen Teilschließung der Regierung geführt – der längste „Shutdown“ in der US-Geschichte.

Am Freitag läuft der Übergangshaushalt aus, der vor drei Wochen beschlossen wurde, um den Regierungsstillstand zu beenden. Und aller Voraussicht nach wird sich Trump der Einigung zähneknirschend fügen. „Er steht unter großem Druck der Republikaner im Kongress, einen weiteren Verwaltungsstillstand zu vermeiden“, erklärt der USA-Experte Martin Thunert vom Heidelberg Center for American Studies (HCA). In der Bevölkerung war der „Shutdown“ äußerst unpopulär, und die US-Bürger machten mehrheitlich Trump und die Republikaner dafür verantwortlich.

Krachende Niederlage

Auch wenn die Trump-Regierung nun fieberhaft nach anderen Geldquellen im Haushalt sucht und auch ein Notstand noch nicht vom Tisch ist, bedeutet dies einmal mehr eine krachende Niederlage für den in diesem Punkt so unnachgiebigen Präsidenten. „Gemessen an seinen Maximalforderungen ist er im Streit um die Mauer der klare Verlierer“, so der Politikwissenschaftler Thunert. Noch 2018 hätte er einen deutlich besseren Handel haben können: Da boten die Demokraten 25 Milliarden Dollar für die Zusicherung Trumps,1,8 Millionen junge Einwanderer, die als Kinder illegal in die USA gebracht wurden, vor der Abschiebung zu schützen. Doch der Präsident lehnte ab.

Überhaupt kann Trump bei seinem wichtigsten Wahlkampfversprechen seit dem Beginn seiner Amtszeit kaum nennenswerten Fortschritte verbuchen: Statt dass Mexiko 25 Milliarden Dollar für 1000 Meilen einer neuen „wunderschönen“ Betonmauer bezahlt, wie Trump im Wahlkampf tönte, stehen in zwei Jahren Amtszeit nur wenige Meter neue Mauer in Otay Mesa bei San Diego in Kalifornien: acht Prototypen, fünfeinhalb bis neun Meter hoch, für 20 Millionen Dollar. 2017 und 2018 bewilligte der Kongress 1,7 Milliarden Dollar für die Erneuerung alter Grenzbarrieren und den Bau von 200 Kilometern neuer Zäune. Davon sind 64 Kilometer errichtet oder befinden sich im Bau.

„Lösung aus dem dritten Jahrhundert“

Insgesamt sind an der 3200 Kilometer langen Landgrenze der USA zu Mexiko 1100 Kilometer befestigt. Dazu gehören mehrere hohe Zäune insbesondere bei Bevölkerungszentren westlich von El Paso, etwa in Nogales oder San Diego. Im bergigen Gelände entlang des Grenzflusses Rio Grande östlich von El Paso wäre eine Mauer oft nur schwer realisierbar oder unnötig, weil die Gegend für Migranten kaum passierbar ist.

In Umfragen sprechen sich 55 Prozent der US-Bürger gegen eine Mauer aus. Selbst republikanische Hardliner sind skeptisch, weil sie sie für unwirksam halten. Für den republikanischen Abgeordneten William Hurd, dessen texanischer Wahlkreis direkt an der Grenze zu Mexiko liegt, ist die Mauer „eine Lösung aus dem 3. Jahrhundert für ein Problem des 21. Jahrhunderts“. Darin stimmt er mit den Experten überein, die stets darauf hinweisen, dass selbst die höchste Mauer überwunden werden kann. US-Grenzschützer wünschen sich deshalb lieber mehr Personal und bessere Technik. Die meisten Migranten sind gar illegal über über die Grenze gekommen, sondern legal mit Visum. Nur sind sie nach dessen Ablauf nicht wieder ausgereist.

Mehrheit für kontrollierte Einwanderung

Eine „Sicherheitskrise“, wie Trump sier immer wieder beschwört, gibt es nicht. Aber auch die Demokraten überziehen im Mauerstreit maßlos. Nancy Pelosi, die demokratische Sprecherin im Repräsentantenhaus nennt die Mauer eine „Unsittlichkeit“. Sie begnügt sich nicht damit, sie nur als unnötig oder als Geldverschwendung anzuprangern. Im Übrigen verschweigt sie, dass die Demokraten bei der Errichtung der existierenden Grenzzäune entscheidend mitgewirkt haben. Der Großteil der Befestigungen wurden vom Kongress 2006 mit den Stimmen der damaligen demokratischen Senatoren Barack Obama und Hillary Clinton bewilligt – in Erwartung einer großen Einwanderungsreform, die es nie gab.

Thunert geht nicht so weit zu sagen, Trump habe ein Interesse daran, das Einwanderungsthema über die Symbolfrage Mauer am Leben zu erhalten: „Das Thema an sich, das in mit an die Macht gebracht hat, schad et ihm nicht“, meint er mit Blick auf die Präsidentschaftswahlen 2020. Der Präsident müsse Fortschritte vorweisen, aber auch die Demokraten bräuchten eine Antwort auf das Problem der illegalen Masseneinwanderung. Denn die Mehrheit der US-Bürger ist für kontrollierte Einwanderung. Thunert vergleicht die Auseinandersetzung darüber mit einem Boxkampf: „Wenn Trump nun in der dritten Runde zu Boden ging, bedeutet das nicht, dass er auch in der zehnten Runde schon k.o. ist.“