Zwei Tiere werden am Mittwochmorgen von der S-Bahn erfasst. Der Bahnverkehr der Linie S 6/60 wurde daraufhin für rund eine Stunde unterbrochen.









Zwei Hunde sind am Mittwochmorgen in die Bahngleise gelaufen und von einer S-Bahn angefahren worden. In der Folge wurde die Strecke zwischen Ditzingen und Leonberg eine Stunde lang für den Zugverkehr gesperrt. Seit 9.45 Uhr sei die Strecke wieder befahrbar, teilte ein Sprecher der Bundespolizei mit.