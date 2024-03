1 Die Polizei konnte den mutmaßlich Gesuchten auffinden. Foto: dpa/David Inderlied

Ein 22-Jähriger, der in Steinheim und Murr aus Autos geklaut haben soll, ist von der Polizei gefunden worden. Beweismaterial wie Bargeld wurde sichergestellt.











Polizisten des Reviers Marbach haben am Dienstag einen 22-Jährigen vorläufig festnehmen können, der im Verdacht steht, eine noch unbekannte Anzahl von Diebstählen aus geparkten Fahrzeugen begangen zu haben. Im Lauf des Vormittags hatten laut Polizeiangaben sich mehrere Personen beim Revier gemeldet, da sie beobachtet hatten, wie ein Mann in Steinheim und Murr unterwegs war und versucht haben soll, geparkte Autos zu öffnen. Bei der Fahndung konnte dann gegen 10.40 Uhr ein 22-jähriger Mann in einem Fast-Food-Restaurant in der Robert-Bosch-Straße in Murr angetroffen werden, auf den die von Zeugen abgegebene Personenbeschreibung passte.