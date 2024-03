1 Drogen und viel Bargeld. Das Beweismaterial ist umfassend. Foto: Polizeipräsidium Ludwigsburg

Die Polizei hat nach aufwendigen Ermittlungen einen Drogendeal mit „nicht geringer Menge“ auffliegen lassen. Zwei der drei Tatverdächtige sitzen in U-Haft.











Link kopiert



Drei dringend Tatverdächtige sind der der Kriminalpolizei bereits am Montag der Vorwoche auf dem Parkdeck eines Einkaufsmarkts in der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg ins Netz gegangen. Das teilte das Polizeipräsidium Ludwigsburg jetzt am Donnerstag mit. Der Festnahme vorausgegangen waren demnach intensive Ermittlungen gegen einen 32-Jährigen, der verdächtigt wird, unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln im Raum Ludwigsburg zu betreiben.