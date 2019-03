17 Das DFB-Team hat im Testspiel gegen Serbien 1:1 gespielt. Unsere Redaktion hat die Leistungen der DFB-Akteure wie folgt bewertet. Foto: dpa

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich zum Auftakt in das Länderspieljahr 2019 von Serbien mit 1:1 getrennt. Unsere Redaktion hat die Leistungen der Spieler von Joachim Löw in der Einzelkritik bewertet.

Wolfsburg - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist mit einem enttäuschenden Remis in das Länderspieljahr 2019 gestartet. Im ersten Spiel seit der Ausmusterung der Weltmeister Jérôme Boateng, Mats Hummels und Thomas Müller kam die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw nicht über ein 1:1 (0:1) gegen Serbien hinaus.

Vor 26.101 Zuschauern in der ausverkauften Volkswagen-Arena in Wolfsburg hatte Frankfurts Bundesliga-Torjäger Luka Jovic (12. Minute) die Gäste am Mittwoch in Führung geschossen. Bayern-Profi Leon Goretzka (69.) gelang nur noch der Ausgleich. Am Sonntag steht für die DFB-Elf in Amsterdam gegen die Niederlande der Start in die EM-Qualifikation an.

Unsere Redaktion hat die Leistungen der Spieler von Bundestrainer Joachim Löw bewertet.