Der Bachelor 2018 bei RTL Rosenkrieg zwischen Daniel Völz und Kristina Yantsen

Von red 03. Mai 2018 - 12:01 Uhr

50 Tage nach Ausstrahlung des Bachelor-Finales gaben Daniel Völz und Kristina Yantsen ihre Trennung bekannt. Foto: MG RTL D

Betrachtet man die Erfolgsquote der Bachelor-Paare, war es eigentlich zu erwarten: Auch Daniel Völz und Kristina Yantsen haben sich getrennt. Im RTL-Interview packt die Brünette aus – und lässt kein gutes Haar am Bachelor.

Stuttgart - Lange hat die Liebe der beiden nicht gehalten. Um genau zu sein, trennte sich Bachelor Daniel Völz nur 50 Tage nach Ausstrahlung der Finalsendung von Kristina Yantsen. Jetzt rechnet die junge Russin mit dem Junggesellen ab: Im RTL-Interview bezeichnet sie Daniel Völz als Egoist, er habe sie belogen und zum Lügen gezwungen.

Mehr zum Thema

Lesen Sie hier, was das Netz über das letzte Bachelor-Finale denkt

Laut Kristina hat Daniel von ihr verlangt, den Medienrummel als Trennungsgrund vorzuschieben. Unter Tränen unterstellt sie Daniel Völz, er habe seine Liebe und Gefühle nur der Karriere wegen vorgetäuscht. Besuche und Einladungen seitens Daniel Völz soll es nicht gegeben haben. Dass zudem das Gerücht kursiert, der Bachelor habe eine Affäre mit der ehemaligen Love Island-Kandidatin Chethrin Schulze, befeuert den Rosenkrieg zusätzlich. Denn: Kristina gegenüber habe er gesagt, er kennt sie nicht, ihren Namen habe die junge Brünette trotzdem auf seinem Handy gesehen.

Daniel Völz und Chethrin Schulze äußern sich auf Instagram

Daniel Völz äußert sich in einem Instragram-Post zur Trennung – und vermittelt ein völlig anderes Bild. Er spricht von einer Beziehungskrise, Meinungsverschiedenheiten und mehreren Gesprächen. Er betont – wie er es so oft während der Sendung gemacht hat –, dass es für ihn kein Spiel war und dass er Kristina liebt. Manchmal verliebe man sich aber in jemanden, der nicht zu einem passe. Auch hier behauptet er, er kenne Chethrin nicht.

Im Endeffekt reihen sich Daniel Völz und Kristina Yantsen in eine lange Liste gescheiterter Bachelor-Paare ein. Von insgesamt acht Paaren sind nur Sebastian Pannek und Clea-Lacy Juhn (Bachelor 2017) noch ein Paar.