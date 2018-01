Der Bachelor bei RTL Das ist aus den früheren Siegerpaaren geworden

Von len 09. Januar 2018 - 14:35 Uhr

Die meisten haben es zumindest versucht, nur ein Paar hat es geschafft: Wir haben uns angeschaut, was aus den Beziehungen der Paare aus der RTL-Sendung „Der Bachelor“ geworden ist.





Stuttgart - Am Mittwoch beginnt wieder das große Flirten: Ein gut aussehender Junggeselle wählt aus 22 gut aussehenden Junggesellinen seine Traumfrau aus und ganz Deutschland kann dabei zusehen. Von welchem Format die Rede ist, dürfte klar sein: „Der Bachelor“ läuft wieder an beim Privatsender RTL.

Bereits zum achten Mal versucht ein alleinstehender Mann, seine Frau fürs Leben zu finden. Eine Frage drängt sich an dieser Stelle auf: Waren die Junggesellen der vergangenen Staffeln erfolgreich und konnten in der Kuppelshow tatsächlich ihre Traumfrau finden?

Für Marcel Maderitsch, Bachelor Nummer eins, kann diese Frage gleich zweimal mit „Nein“ beantwortet werden. Der Schweizer suchte 2003 in der ersten Staffel der Dating-Show seine Liebe fürs Leben. Die Wahl des Bankangestellten fiel am Ende auf die Schornsteinfegerin Juliane Ziegler. Doch das Liebesglück der beiden war nur von kurzer Dauer. Und was tat Maderitsch: Er versuchte sein Glück mit der Zweitplatzierten – allerdings ebenfalls erfolglos. Heute ist vom ersten Bachelor in der Öffentlichkeit nichts mehr zu hören.

Zurück zur Ex

Nach einer fast zehnjährigen Bachelor-Pause suchte der Hamburger Paul Janke 2012 seine Traumfrau in der Sendung – und fand sie kurzzeitig in Anja Polzer. Doch auch die Liebe dieser beiden fand dem „Abendblatt“ zufolge ein rasches Ende. In Vergessenheit ist der heute 36-Jährige trotzdem nicht geraten – dafür sorgte der Dauersingle durch seine Teilnahme an verschiedenen TV-Formaten wie „Let’s Dance“, „Promi Big Brother“, „Das perfekte Promi Dinner“ und „Ninja Warrior Germany“.

Im darauffolgenden Jahr wollte Bachelor Jan Kralitschka seine Frau fürs Leben finden. Eine feste Beziehung zwischen dem Junggesellen und seiner Auserwählten Alissa Harouat kam jedoch nicht zustande, wie die „Bunte“ berichtet. Stattdessen kehrte Jan Kralitschka nach der Show wieder zu seiner Ex-Freundin Ann-Kristin Brücker zurück.

Ein Ex-Bachelor hat heute Zwillinge

2014 suchte Christian Tews nach seiner Traumfrau. Tews und Staffel-Gewinnerin Katja Kühne hielten es immerhin fünf Monate miteinander aus, bevor die Beziehung laut „Morgenpost“ am Telefon zu Ende ging. Trotzdem hat der ehemalige Bachelor sein Glück gefunden. Seit 2015 er verheiratet, im selben Jahr wurde er Vater von Zwillingen.

Oliver Sanne, Bachelor der fünften Staffel, war der zweite Junggeselle, der nach der Sendung wieder zu seiner Ex-Freundin zurückkehrte. Mit Bachelor-Gewinnerin Liz Kaeber war kurz nach der Kuppelshow schon wieder Schluss. Doch auch mit (Ex-)Freundin Vivien Konca gab es kein Happy End, wie die „Gala“ berichtet. Die beiden trennten sich im vergangenen Jahr.

Es gibt noch Hoffnung

Auch Bachelor Nummer sechs hatte kein Glück in der Kuppelshow: Schon bei Ausstrahlung des Finales waren Leonard Freier und Staffel-Gewinnerin Leonie Pump wieder getrennt. Kurzzeitig war Freier mit Angelina Heger zusammen, die einst um Bachelor Christian Tews buhlte. Ende 2017 kam dann die Überraschung – oder auch nicht: Freier war „VIP“ zufolge wieder mit seiner Ex-Freundin zusammen.

Doch es gibt noch Hoffnung: Der letzte Bachelor Sebastian Pannek und Clea-Lacy Juhn, Gewinnerin der Kuppelshow, sind laut „Gala“ nach wie vor ein Paar.

Ab Mittwoch will Junggeselle Daniel Völz seine große Liebe in der Kuppelshow finden.