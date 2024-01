Demonstrationen gegen rechts: Stuttgart meldet sich zu Wort – am Sonntag auf dem Marktplatz

1 Demo-Plakat am Samstag auf dem Schlossplatz. Foto: Lichtgut/Zophia Ewska

Tag zwei der Demonstrationen in Stuttgart für Demokratie und gegen rechts. Auf dem Stuttgarter Marktplatz findet an diesem Sonntag eine weitere Kundgebung statt.











Nach der Großdemonstration des Aktionsbündnisses „Stuttgart gegen rechts“ am Samstag auf dem Stuttgarter Schlossplatz mit geschätzten 20 000 Teilnehmern steht diesen Sonntag eine zweite große Demokratie-Kundgebung in Stuttgart an. Beginn ist um 15 Uhr auf dem Marktplatz. Die von der Jüdischen Studierenden-Union am Welttag der Migranten und Geflüchteten organisierte Demo steht unter dem Motto „Stuttgart hält zusammen – Demokratie, Vielfalt, Freiheit verteidigen“.