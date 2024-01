Anmeldung zur Abendkonferenz: Warum die Rechte immer stärker wird

1 Unsere Autorinnen und Autoren beantworten die Fragen unserer Abonnentinnen und Abonnenten. Foto: Imago/Ipon

Ein Geheimtreffen von Rechtsextremisten und AfD-Politikern hat viele aufgerüttelt – und den Fokus auf die Rechte gelenkt. Warum werden national-populistische Parteien immer stärker? Diese Frage diskutieren wir in unserer nächsten Abendkonferenz.











Ein Geheimtreffen von Rechtsextremen und AfD-Politikern hat viele Menschen aufgerüttelt: Zehntausende demonstrieren dagegen, die Forderung nach einem Verbot der AfD wird lauter. Aber nicht nur in Deutschland, sondern in vielen Ländern Europas gibt es inzwischen starke national-populistische Parteien. Dem Thema „Von Höcke über Meloni bis Le Pen – Warum die Rechte in Deutschland und Europa immer stärker wird“ widmen wir unsere nächste digitale Abendkonferenz am Donnerstag, 1. Februar, ab 19.30 Uhr.