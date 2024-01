Demonstrationen gegen rechts: „Stuttgart – Du bist genial!“

7 Das Rathaus als Kulisse: Demonstration auf dem Marktplatz. Foto: Lichtgut/Zophia Ewska

Samstag Schlossplatz, Sonntag Marktplatz: an der zweiten Großkundgebung für Demokratie und gegen rechts beteiligten sich erneut viele Tausend Menschen. Dabei wurde auch der Ruf nach einem AfD-Verbotsverfahren laut.











Ein symbolträchtiges Datum: Sonntag, der 21. Januar, ist der Welttag der Migranten und Geflüchteten. Vor allem um diesen Personenkreis kreisen rechte Vertreibungsfantasien, die durch das Recherchenetzwerk Correctiv öffentlich geworden sind. Das treibt die Menschen auf die Straßen – überall in Deutschland. Auch in Stuttgart, das am Wochenende zwei friedliche Großdemonstrationen für Demokratie und gegen rechts mit zusammen fast 30 000 Teilnehmern erlebt hat.