Das Aktionsbündnis Stuttgart gegen Rechts protestiert am Mittwochabend in Bad Cannstatt gegen den Bürgerdialog der Alternative für Deutschland – und kritisiert zugleich die Kommunalpolitiker der anderen Parteien.

Es hat schon eine gewisse Tradition in Bad Cannstatt: Am Mittwochabend hat die Alternative für Deutschland zu ihrem Bürgerdialog in den Kleinen Kursaal geladen und wie schon bei vorherigen Veranstaltungen hat das Aktionsbündnis Stuttgart gegen Rechts den Teilnehmern ein entsprechendes Empfangskomitee bereitet. Mit großen Schildern und viel Lärm wurden sie am Königsplatz begrüßt. Erwartet wurden unter anderem die AfD-Bundestagsabgeordneten Dirk Spaniel, Christina Baum und Malte Kaufmann sowie Gastredner Alexander Gamper, der für die Freiheitliche Partei Österreichs im Tiroler Landtag sitzt.

Los ging der Protest um 17 Uhr am Cannstatter Wilhelmsplatz. Nach einer Kundgebung zogen laut Polizei mehr als 300 Demonstranten über die Seelbergstraße, die Daimlerstraße und die Wiesbadener Straße in Richtung Kurpark. Ziel des Aktionsbündnisses Stuttgart gegen Rechts war es, die Veranstaltung der AfD zu stören. Zugleich wolle man der Bürgerschaft ein Angebot machen, sich aktiv für eine offene und gerechte Gesellschaft einzusetzen.

Lesen Sie auch

Kurzzeitig die Stadtbahngleise blockiert

„Während des Protestmarschs durch Bad Cannstatt kam es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen“, sagt Polizeiführer Frank Döppner. Unter anderem als der Aufzug die Waiblinger Straße überquerte. Insgesamt sei der Aufzug ohne Probleme abgelaufen. Bei der eigentlichen Demonstration im Kurpark sei es auch weitgehend friedlich geblieben. „Vereinzelt kam es zu leichten Handgreiflichkeiten“, so der Erste Polizeihauptkommissar. Aber nichts, was eine Anzeige nach sich ziehen würde. Kurz vor Ende der Versammlung blockierten einige Teilnehmer, die großteils der linken Szene zugeordnet werden können, die Stadtbahngleise. Nach wenigen Minuten folgten sie jedoch den Aufforderungen der Polizei und machten die Schienen wieder frei. Anschließend zogen die Demonstranten über die König-Karl-Straße zum Wilhelmsplatz, gegen 19.30 Uhr war die Protestaktion schließlich vorbei.

Resolution gegen rechtsextremistisches Gedankengut

Im Vorfeld hatte das Bündnis einen offenen Brief an die Fraktionen im Stuttgarter Gemeinderat geschrieben. „Von den Verantwortlichen der Stadt erwarten wir, dass sie der teils faschistischen Partei keine städtischen Räume unwidersprochen überlassen, sondern ihr es erdenklich schwer machen, Treffen in Stuttgart durchzuführen“, sagt Bündnis-Sprecher Dominik Schmeiser. „Solche Veranstaltungen und damit die Partei selbst dürfen nicht normalisiert werden.“ Es sei notwendig, den Widerstand gegen die AfD nach erfolgreichen Großprotesten nicht einzustellen. Hier appelliert er an sämtliche Kommunalpolitiker, die im Januar eine Resolution zur Stärkung der demokratischen Werte und gegen rechtsextremistisches Gedankengut unterzeichnet haben.

Es mache keinen Sinn, Demokratieappelle zu unterzeichnen und auf großen Bühnen Reden gegen die AfD zu schwingen, es aber gleichzeitig nicht zu versuchen, tatsächlich gegen die Rechten aktiv zu werden, so Schmeiser. „Die symbolischen Bekenntnisse von Politikern gegen die AfD wollen wir jetzt auch an den Taten messen. Betreiber privater Lokalitäten vermieten Rechten oft keine Räume mehr, wie zuletzt im Januar in Mühlhausen. Die Stadt hingegen beruft sich in vorauseilendem Gehorsam auf Paragrafen, die der AfD in die Hände spielen.“

SÖS-Stadtrat Hannes Rockenbauch vom Fraktionsbündnis Die Fraktion, der in Bad Cannstatt ebenfalls unter den Demonstranten war, befürchtet, dass solch ein Vermietungsverbot nicht leicht umzusetzen ist. „Auf den ersten Blick passt so was nicht zu einer offenen Demokratie. Doch, wenn eine Partei, wie die AfD antidemokratische Tendenzen hat, dann muss eine Demokratie früh wehrhaft sein. Sonst würde sie Antidemokraten öffentlichen Raum überlassen, nur um die Demokratie abzuschaffen. Die Frage ist, wie definiert man antidemokratische Tendenzen“, so Rockenbauch. „Hier soll uns die Verwaltung helfen, die Sache rechtssicher zu machen.“