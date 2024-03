Demo in Bietigheim-Bissingen: Hunderte setzen Zeichen gegen Rechts

5 Rund 750 Menschen setzten ein Zeichen gegen Rechtsextremismus. Foto: Avanti/Ralf Polle/r

In Bietigheim-Bissingen wurde eine Kundgebung gegen Intoleranz organisiert, bei der es im Vorfeld zu Unstimmigkeiten zwischen zwei teilnehmenden Parteien kam.











So voll wie am Samstagmittag war der Kronenplatz in Bietigheim-Bissingen vielleicht noch nie. Rund 750 Menschen hatten sich dort versammelt. Und alle verfolgten dasselbe Ziel: Sie wollten ein Zeichen gegen Rechtsextremismus setzen und sich zu Demokratie und Toleranz bekennen. Etliche der Demonstranten reckten Schilder in die Höhe mit Slogans wie „Rassismus ist keine Alternative“, „Keine Maultaschen für Nazis“ oder „CSD statt AfD“.