Demo für Vielfalt und Demokratie: Kornwestheim setzt ein Zeichen gegen Rassismus

1 Oberbürgermeister Nico Lauxmann freute sich über viele Teilnehmer. Foto: Simon Granville

Mehr als 1000 Menschen haben am Sonntag in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) an einer Demo für Vielfalt und Demokratie teilgenommen. Die Reden waren teils sehr persönlich. Ein Salamander-Beispiel regte zum Nachdenken an.











„Ich habe am eigenen Leib erfahren, was Demokratie und Vielfalt bedeuten. Das gilt es zu verteidigen“, sagte Huy-Hung Nguyen am Sonntag in seiner Rede bei der Demo für Vielfalt und Demokratie auf dem Kornwestheimer Marktplatz. Sein Beitrag war einer der Höhepunkte der Veranstaltung, zu der ein breites Bündnis aus Parteien auf Initiative des örtlichen CDU-Chefs Sven Waldenmaier eingeladen hatte. Zwischen 1000 und 1200 Menschen waren nach Schätzungen von Polizei und Veranstalter gekommen. Ihnen wurde ein abwechslungsreiches Programm geboten mit emotionalen Reden und passender musikalischer Untermalung durch Wolfgang „Schnuff“ Kühn und Thomas Schmolz.