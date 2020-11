Coronavirus in Baden-Württemberg „Pandemiestufe 3a“ – Ministerium warnt vor falscher Corona-Mail

Mit gefälschten E-Mails und Kettenbriefen in sozialen Netzwerken werden Menschen in der Corona-Krise bewusst in die Irre geleitet. Aktuell warnt das Sozialministerium im Südwesten vor einer Falschnachricht.