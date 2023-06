1 Die Daimler-Zentrale liegt im Werk Untertürkheim. Hier wird derzeit über die Zukunft des Standorts verhandelt. Foto: imago images/Arnulf Hettrich

Bei Daimler in Untertürkheim verhandeln Standortleitung und Betriebsrat hart über die Zukunft des Stammwerks. Ein Kompromiss sei eigentlich schon möglich gewesen, schreiben die Arbeitnehmervertreter an die Mitarbeiter. So soll es nun weitergehen.









Stuttgart - Eigentlich wollten sich Daimler und der Betriebsrat im Stammwerk Untertürkheim noch Ende 2020 einigen. „Das wäre ein wichtiges und positives Signal gewesen“, schreiben der dortige Betriebsratsvorsitzende Michael Häberle und sein Stellvertreter Roland Schäfer in einem Brief an die Mitarbeiter. Derzeit verhandeln beide Parteien über die Zukunft des Leitwerks für Antriebstechnologien – es geht im Kern darum, wie der traditionsreiche Standort strategisch auf die Zukunft ausgerichtet wird. Beide Seiten wollen, dass das geplante Kompetenzzentrum Elektromobilität in Untertürkheim angesiedelt wird. Umstritten ist, zu welchen Bedingungen das geschehen soll.