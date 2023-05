1 Untertürkheim soll Ort des E-Campus werden. Doch noch hängt das Daimler-Stammwerk stark am Verbrenner. Foto: Daimler

Im Stammwerk Stuttgart-Untertürkheim streiten Konzern und Betriebsrat heftig darüber, ob traditionelle Fahrzeugfertigung abgezogen werden soll zugunsten eines Kompetenzzentrums E-Mobilität. Bei BMW in München gibt es eine geräuschlose Lösung. Wie kommt das?









Stuttgart - Der Streit über die Zukunft des Daimler-Stammwerks Stuttgart-Untertürkheim wird wohl erst Anfang nächsten Jahres beigelegt. So oder so. Wird der Standort mit etwa 18 000 Beschäftigten zum Kompetenzzentrum Elektromobilität ausgebaut, oder geht der Zuschlag an ein anderes Werk? In Untertürkheim, auch Sitz des Konzernvorstands, hängt die Produktion größtenteils noch am Verbrenner: Motoren, Achsen, Getriebe, Kurbelwellen, Zylinderköpfe – vieles wird in E-Autos nicht mehr benötigt. Also muss Zukunftsweisendes her.