Stuttgart/Berlin - Trotz hoher Impfquote geht die Zahl der Neuinfektionen in Großbritannien deutlich in die Höhe – Hintergrund ist die ansteckendere Delta-Variante des Coronavirus. Diese breitet sich in Deutschland auch unter den Jüngsten aus. Die ersten Kitas wurden aufgrund von nachgewiesenen Infektionen dieser Virusmutante geschlossen, darunter eine in Waiblingen. Gleichzeitig wächst die Sorge, dass die Pandemie nun besonders Kinder gefährden könnte, vor allem bei den Eltern. Zu Recht? Wie Immunologen sowie Kinder- und Jugendmediziner die derzeitige Bedrohungslage einschätzen, zeigt unser Überblick.