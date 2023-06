1 Die Zahl der Mobilen Impfteams wird erhöht – von nächster Woche an. Foto: Simon Granville

Landrat Dietmar Allgaier würde eine Wiederbelebung der Impfzentren durch das Land begrüßen. Unabhängig davon werden von nächster Woche an mehr mobile Impfteams im Kreis Ludwigsburg unterwegs sein.









Ludwigsburg - Gerade mal ein paar Wochen ist es her, dass das Kreisimpfzentrum geschlossen hat. Weil der Bund es so wollte. In acht Monaten hatten sich in der Ludwigsburger Weststadt 230 000 Menschen impfen lassen. Jetzt soll es wieder öffnen. Zumindest wenn es nach Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) geht. Die Ministerpräsidentenkonferenz wird bei den Beratungen über die Coronasituation am Donnerstag wohl auch über Spahns Vorschlag diskutieren.