In einer Woche ist die Ära des Kreisimpfzentrums in der Weststadt vorbei.

Ende des Monats ist Schluss: Das Kreisimpfzentrum schließt. In acht Monaten haben sich dort 230 000 Menschen impfen lassen. Ist das eine gute Quote?









Ludwigsburg - Dass ihn zum Finale des Kreisimpfzentrums sogar „ein bisschen Wehmut überkommen“ würde, das hätte der Kreisbrandmeister und oberste Bevölkerungsschützer Andy Dorroch wohl vor knapp einem Jahr kaum geglaubt. Und doch ist es so – „weil hier ein tolles Team zusammengewachsen ist“, sagt er. „Andererseits ist es gut zu wissen, dass wir als Landkreis so eine extreme Situation bewältigen können und Leute haben, mit denen wir was rocken können. Corona wird nicht die letzte Pandemie und die letzte Katastrophe gewesen sein.“