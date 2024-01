Acht Wochen lang erstrahlte der Zoologisch-Botanische Garten Wilhelma in Stuttgart in farbenfrohem Lichterglanz. Am vergangenen Sonntag ging die fünfte Saison des Christmas Garden nun zu Ende. Wie fällt die Bilanz aus?

Der märchenhaft illuminierte Rundweg mit seinen kunstvollen Lichtinstallationen und den exklusiv komponierten Soundkreationen war auch diesmal wieder ein großer Erfolg, wie die Zahlen zeigen.

Insgesamt 150 000 Besucherinnen und Besucher zählte die Winter-Attraktion in dieser Saison. Die Veranstalter, die Christmas Garden Deutschland GmbH und die C’Concerts GmbH, blicken auf ein überaus gelungenes Event zurück: „Wir freuen uns sehr, dass der Christmas Garden Stuttgart auch in diesem Jahr so viele Menschen begeistert hat. Trotz einiger nasskalter Tage haben sich die vielen Gäste nicht von einem Besuch im Christmas Garden abhalten lassen, um die vielen strahlenden Highlights zu erleben. Wir sind sehr froh, dass die Arbeitsabläufe bei Wind und Wetter Abend für Abend reibungslos funktioniert haben“, so Sebastian Stein, Geschäftsführer der Christmas Garden Deutschland GmbH.

Wilhelma bringt Menschen Artenschutz nahe

Auch Thomas Kölpin, Direktor der Wilhelma Zoologisch-Botanischer Garten Stuttgart, ist mit dem Ergebnis der diesjährigen Ausgabe sehr zufrieden:„Wieder einmal hat der Christmas Garden die Wilhelma zum Leuchten gebracht – und damit unsere historischen Parkanlagen in einem ganz besonderen Licht präsentiert. Das begeistert nicht nur unsere Stammbesucher:innen: Der Christmas Garden gibt uns auch die Chance, neue Zielgruppen zu erreichen und für den Artenschutz zu begeistern.“

Christian Doll, Geschäftsführer des örtlichen Veranstalters C2 CONCERTS, ergänzt: „Auch in dieser Saison konnten wir dem Stuttgarter Publikum mit dem Christmas Garden ein unvergessliches Wintererlebnis schaffen. Dies verdanken wir nicht zuletzt der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit unseren Partnern, Dienstleistern und unserem gesamten Team. Auch bei all unseren Besucher:innen möchten wir uns für die Treue bedanken! Wir freuen uns bereits jetzt auf die Fortsetzung des Christmas Garden Stuttgart in der nächsten Saison!“.