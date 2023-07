1 Agierte bis zuletzt unglücklich: Verteidigungsministerin Christine Lambrecht Foto: dpa/Seth Wenig

Ein Rücktritt von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht verdiente Respekt – wäre aber auch überfällig. Denn neben dem Gespür für die Situation fehlt ihr mittlerweile auch der Rückhalt in der Truppe, bilanziert Tobias Peter.









Die Bundeswehr, ihr Beschaffungswesen und alles, was daran hängt, sind eine große, eigene Welt. Deshalb ist der Job der Verteidigungsministerin oder des Verteidigungsministers einer der schwierigsten, die es in der Bundesregierung gibt. Seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine ist er dazu so wichtig wie noch nie.