Wie lange kann man den Chatbot noch kostenlos nutzen?

Im Moment kann ChatGPT von jedermann kostenlos genutzt werden. Aber wird sich das bald ändern?















ChatGPT ist ein nützliches Sprachmodell, das den Berufsalltag etlicher Menschen erleichtern kann. Allerdings befürchten viele Nutzer auch, dass der Service nicht dauerhaft kostenlos angeboten werden wird. Zumindest hat die Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass es marketingtechnisch sinnvoll ist, durch ein kostenloses Angebot Nutzer zu gewinnen und an sich zu binden, bevor man dann den Schritt in Richtung bezahlter Services geht. Eine bezahlte Mitgliedschaft wäre aber vermutlich für viele Nutzer ein Grund, sich abzumelden. Wie wird es mit dem Chatbot also weitergehen?

Wird ChatGPT irgendwann kostenpflichtig?

Sam Altman, der Chef von Open AI, der Firma hinter ChatGPT, hat im Dezember 2022 in einem Tweet geschrieben, dass das Unternehmen den Chatbot irgendwann monetarisieren müsse. Die anfallenden Server-Kosten seien schlicht zu hoch, um das Angebot dauerhaft kostenlos anbieten zu können. Zu welchem Zeitpunkt der Service kostenpflichtig werden könnte, ließ er aber offen.

ChatGPT zu monetarisieren muss aber nicht zwingend heißen, den kostenlosen Zugang komplett abzuschalten. Denkbar wäre auch, dass ChatGPT in einer Basisversion immer kostenlos bleiben wird. Diese Basisversion würde dann aber nur einen eingeschränkten Service mit zum Beispiel begrenzten Befehlseingaben bieten. Wer ChatGPT darüber hinaus nutzen wollen würde, müsste entsprechend bezahlen.

Andererseits hilft jeder nicht zahlende Nutzer der Firma Open AI schon jetzt. Denn sie liefern dem Unternehmen kostenlos Daten, welche dieses wiederum zum Trainieren des Sprachmodells nutzen kann. Natürlich werden davon aber keine Rechnungen bezahlt. Deswegen ist der Schritt hin zu einem bezahlten Premium-Service für viele Experten unausweichlich.

Wann dieser Schritt jedoch erfolgen und wie die konkrete Ausgestaltung aussehen wird, lässt sich im Moment nicht sagen. Zudem ist nicht klar, inwiefern die Konkurrenz von Open AI auf den Chatbot reagieren wird. Es ist zumindest möglich, dass große Player der Branche ein ähnliches Produkt anbieten werden, welches diese aus wettbewerbstechnischen Gründen vielleicht sogar kostenlos zur Verfügung stellen.