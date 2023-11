Mit ChatGPT Bilder erstellen: Alle wichtigen Infos

1 ChatGPT selbst kann keine Bilder erstellen. Foto: Pungu x / shutterstock.com

Sie wollen mit ChatGPT nicht nur Texte erstellen, sondern auch Bilder? Erfahren Sie hier, wie genau das funktioniert.











OpenAI hat ChatGPT um eine wichtige Funktion ergänzt. Denn das Sprachmodell kann durch die Anbindung an den hauseigenen KI-Bildgenerator DALL·E nun auch Bilder per Befehl erzeugen. Allerdings funktioniert das lediglich mit ChatGPT 4, welches im Moment nur in den Premiumversionen "ChatGPT Plus" und "ChatGPT Enterprise" verfügbar ist. Private Nutzer erhalten für 20 US-Dollar im Monat Zugang zu ChatGPT 4. Wer die kostenlose Version 3.5 benutzt, kann weiterhin nur Text von ChatGPT erzeugen lassen.