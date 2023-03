1 Viele Mitarbeiter des Klinikums Stuttgart fahren normalerweise mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Der Warnstreik am kommenden Montag bei den öffentlichen Verkehrsmitteln hat auch Auswirkungen auf Einrichtungen in Stuttgart. Das Klinikum Stuttgart etwa beschäftigt viele Mitarbeiter, die ihren Arbeitsplatz normalerweise mit Bus und Bahn erreichen. Am Montag wird daraus nichts. „Wir haben die Beschäftigten in der Verwaltung aufgefordert, im Homeoffice zu arbeiten“, berichtet ein Sprecher. Den Mitarbeitern, die nur vor Ort im Einsatz sein können, kommt das Krankenhaus mit kostenlosen Parkplätzen entgegen: „Die Parkkosten werden erstattet – auch wenn die Mitarbeiter nicht in unserem Parkhaus parken“, erklärt der Sprecher.

Alte Kanzlei macht am Montag wahrscheinlich früher zu

Auch die Gaststätten in der Innenstadt haben mit Blick auf den Warnstreik bereits Maßnahmen ergriffen. Das Wirtshaus Paulaner am alten Postplatz beispielsweise halbiert sein Personal am Montag: „Wer ein Auto hat oder zu Fuß kommen kann, arbeitet, der Rest bleibt daheim“, sagt die Inhaberin Birgit Grupp. Sie rechnet ohnehin mit einem ruhigen Tag in ihrer Gaststätte, weil sie glaubt, dass sich viele Gäste das mögliche Chaos auf den Straßen wohl kaum antun werden. „Wenn es nach hinten los geht und doch mehr kommen als erwartet, muss ich halt schneller laufen“, sagt Grupp.

Auch das Restaurant Alte Kanzlei am Schillerplatz geht am Montag mit einer reduzierten Personalbesetzung an den Start. „Die, die weiter weg wohnen und kein Auto zur Verfügung haben, bleiben zu Hause“, sagt der Leiter des Restaurants, Dragan Dzajic. Sieben bis acht Personen betreffe das. Und jene, die wegen des Streiks mit dem Auto zur Arbeit kommen, könnten dort parken, wo es normalerweise verboten sei: vor der Schloss-Terrasse. „Und wahrscheinlich machen wir auch früher zu“, sagt Dzajic. An Tagen ohne Warnstreik hat das Restaurant normalerweise auch montags bis 23 Uhr geöffnet – im Gegensatz zu vielen anderen Gaststätten wie das 5 Gourmet Restaurant & Bar, die tiefenentspannt auf den Warnstreik blicken: Sie haben montags Ruhetag.