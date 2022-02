Bürgermeisterwahl in Markgröningen

Markgröningen hat einen neuen Bürgermeister. Der Oberriexinger Kämmerer Jens Hübner (SPD) hat mit einem starken Ergebnis das Rennen gemacht.















Markgröningen - Mit einem klaren Votum haben die Markgröninger am Sonntag einen neuen Bürgermeister gewählt. Der Sozialdemokrat Jens Hübner (36) konnte rund 79,4 Prozent der Stimmen auf sich vereinen und damit aus dem Stand heraus den Chefsessel in dem altehrwürdigen Rathaus der Stadt für sich gewinnen. Der Grüne Matthias Röttgermann (9,7 Prozent) und der Markgröninger Arndt Zwicker (8,3 Prozent), der für die Grünen im Gemeinderat sitzt, erhielten deutlich weniger Zuspruch. Der Parteilose Stephan Reh ging mit knapp 1,9 Prozent der Stimmen durchs Ziel, Kandidat Ulrich Raisch kam nur auf 0,4 Prozent der Voten.

11 446 Bürgerinnen und Bürger waren zur Wahl aufgerufen, die Beteiligung lag bei 49,37 Prozent, in absoluten Zahlen: 5651 Markgröninger gaben ihre Stimmen ab. Nach 32 Jahre als Bürgermeister der Gemeinde und damit vier Amtszeiten trat der bisherige Markgröninger Rathauschef Rudolf Kürner nicht mehr an. Jens Hübner ist derzeit noch Kämmerer in Oberriexingen. Als Verwaltungs- und Finanzfachmann wurden ihm bereits im Vorfeld gute Chancen auf den Wahlsieg eingeräumt.