So poetisch und idyllisch sind manche Arrangements von Blumen, Gräsern und Sträuchern, dass man den Atem anhält – so wie der Garten, den Gartengestalter Jörg Lonsdorf in Bonn entworfen hat. Und der auch einer der „50 schönsten Privatgärten“ ist, den die Jury des Preises „Gärten des Jahres 2022“ ausgezeichnet hat.

Eine besondere Anerkennung ging an einen ökologisch wertvollen Erlebnisraum, geschaffen hat den die Gartengestalterin Cordula Hamann in einem Garten in Bremen. Regenwasser darf in Pflasterfugen versickern und an Dachbegrünung wurde auch gedacht, viele Stauden sind zu sehen, alte Bäume wurden ins Konzept eingebunden – ein Wohlfühlort.

Den erste Preis erhalten hat das Büro Horeis+Blatt Partnerschaft für einen naturnah gestalteten Garten in Norddeutschland. Es sei gelungen, so die Jury, „einen magischen Ort inmitten der Stadt zu kreieren. Durch das geschickte Miteinander von zurückhaltender Gebäudearchitektur und dem Außenraum, wirkt nun alles selbstverständlich und harmonisch miteinander verwoben. Der wertvolle alte Baumbestand ist freigestellt und kann jetzt seine Wirkung entfalten.“

Ausgezeichnete Gärten aus Stuttgart und Kirchheim unter Teck

Neben all den schönen Gartenbildern erfreut auch ein charmanter Text des ehemaligen Chefs des Filmfestivals Berlinale, Dieter Kosslick, der unter anderem über seine ersten Gartenerfahrungen berichtet.

Unter den in Bildern, Text und Grundrissen vorgestellten Projekten sind auch Gärten in Baden-Württemberg. Darunter ein Hanggarten in der Tradition alter Terrassenweinberge in der Region Hochrhein von Grimm Garten Gestalten. Gleich mit zwei Grünkonzepten vertreten ist Otto Arnold GmbH – mit einem Garten in Stuttgart und mit einem Pool-Garten in Kirchheim unter Teck.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Garten mit Pool, gestaltet von Otto Arnold in Stuttgart

Ein Garten mit Blick auf die lausche Landschaft im Odenwald, gestaltet mit interessanten Pflanzen, Gräsern und Bäumen von Landschaftsarchitektin Carola Dittrich (Kepos Gartenarchitektur) hat Gefallen gefunden. Ebenso der Garten mit Stauden, der die Schönheit der auch architektonisch ausgezeichneten Villa im Zollernalbkreis auf natürliche Weise unterstützt und betont, entworfen von k3 - Landschafts-Architektur.

Es finden sich in dem fein gemachten Buch viele Inspirationen für Hobbygärtner – weitläufige Parklandschaften auf dem Land ebenso wie handtuchschmale grüne Paradiese und originell gestaltete Vorgärten und Dachterrassen in Städten.

Buch Konstanze Neubauer, Dieter Kosslick: Gärten des Jahres 2022. Die 50 schönsten Privatgärten. Callwey-Verlag, 312 Seiten, 59,95 Euro. www.callwey.de