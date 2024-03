Braustube und Biergarten schließen: Ende des Monats ist Schluss für Tälesbräu

1 Auch der Tälesbräu-Biergarten wird Ende des Monats schließen. Foto: Eva Herschmann

Ein breites Sortiment an Biersorten, eine große Nachfrage und ein beliebter Biergarten – dass die kleine Brauerei Weissacher Tälesbräu Ende März schließt, kommt überraschend. Wir haben nachgefragt, was dahintersteckt.











Link kopiert



Die Nachricht vom bevorstehenden Ende kam als unscheinbarer Post auf der Facebook-Seite des Unternehmens: „Adee, s’war schee“, schreibt das Team der Weissacher Brauerei Tälesbräu. „Wir schließen die Alte Schmiede und die Brauerei ab dem 29. März 2024. Danke an alle, die uns bis hierhin unterstützt haben.“ Bei den Fans der Weissacher Brauerei Tälesbräu, die in Unterweissach auch einen Biergarten betreibt, sorgt die Botschaft für lange Gesichter. „Das ist wirklich schade. So ein gutes Bier findet man nicht an jeder Ecke. Auch euer Essen ist spitze“, schreibt jemand, andere bedauern das Aus des Biergartens. „Das ist ein schlechter Scherz, oder?“, fragt eine Facebook-Nutzerin.