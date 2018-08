Borkenkäfer im Landkreis Ludwigsburg Borkenkäfer bringt 50 Fichten den Tod

Von mat 23. August 2018 - 16:00 Uhr

Forstmitarbeiter Michael Weißschuh zeigt auf die vielen „Bohrlöcher“, die der Borkenkäfer – hier der „Buchdrucker“ – in die Rinde der dicken Fichten bohrt Foto: privat

Wegen massiven Borkenkäferbefalls müssen rund 50 alte Bäume schnellstmöglich gefällt und aus dem Wald gebracht werden. Ein Spazier- und Radweg muss aus Sicherheitsgründen gesperrt werden.

Sachsenheim - Um die 50 alte Fichten müssen in Sachsenheim dran glauben: In einer kurzfristigen Aktion hat das Team des Revierförsters Burkhard Böer das Fällen der Bäume in Angriff nehmen müssen. Die Schuldigen waren schnell ausgemacht: Borkenkäfer in übergroßer Zahl hatten den Fichten, die in der Nähe des Großsachsenheimer Waldspielplatzes wuchsen, so sehr zugesetzt, dass die Bäume nicht mehr zu retten sind und nun schnellstmöglich aus dem Wald entfernt werden müssen.

Der Spazier- und Radweg durch den Wald in Richtung Hohenhaslach ist deshalb erst einmal gesperrt. Am Wochenende, so die Information der Stadtverwaltung, sollen die Bäume aus dem Wald gebracht und der Weg wieder nutzbar sein.