Gastronomie in Stuttgart Die Leckerei soll neuer Sommerspot im Killesberg-Park werden

Mit „junger Küche“ und 180 Plätzen, darunter sind Sonnenliegen, startet im Park des Killesbergs am 12. März ein Lokal, dessen Name Programm sein soll: Die Leckerei wird vom Perkins Park betrieben, der am selben Tag sein Comeback feiert.