Der Märchengarten im Blühenden Barock in Ludwigsburg feiert sein 65-jähriges Bestehen. Das wird mit einer Ausstellung samt fünf herausgeputzten Attraktionen gewürdigt.











Petra Herrling hat längst ein paar Ideen im Hinterkopf, wie der Märchengarten im Blühenden Barock in Ludwigsburg in den nächsten Jahren so umgestaltet werden könnte, dass er den Ansprüchen der heutigen Generationen gerecht bleibt. Eine erfolgreiche Umsetzung wäre sozusagen der Ritterschlag für Herrling als Direktorin des Blüba, in dem sie seit rund einem Jahr die Geschäfte führt. „Aber die Entwicklung braucht Zeit“, sagt sie. Gleichwohl seien die Handwerker gerade fleißig am Arbeiten. Fünf Stationen sollen bis zur und für die Schau „65 Jahre Märchengarten – Unser Froschkönig geht neue Wege“ in einem „neuen Ausstellungskleid präsentiert werden“, erklärt Petra Herrling.