Das Erfolgsrezept des Märchengartens im Blühenden Barock in Ludwigsburg funktioniert seit Jahrzehnten. Immer neue Generationen von Kindern schauen erwartungsvoll nach oben, bis Rapunzel ihr Haar herablässt, rütteln am Lebkuchenhaus, damit die garstige Hexe ihr „Knusper, knusper, knäusle“-Sprüchle aufsagt und ihren Kopf aus dem Fenster steckt, und schließen die Augen, wenn es ihnen in der Herzogschaukel schwindlig wird. Tobias Haack hat einen etwas anderen Blick auf all diese Attraktionen. Ihm ist wichtig, dass die Gäste ihren Besuch ungestört genießen können, die Mechanismen möglichst nicht erkennbar werden, mit denen die Figuren zum Leben erweckt werden oder zu sprechen beginnen. Vor allem aber sorgt der Elektromeister mit zwei weiteren festen Mitarbeitern und einem Azubi hinter den Kulissen dafür, dass die Technik im Märchengarten reibungslos läuft.