Ein Blitzeinschlag in der Nähe von Unterensingen am Samstag, 12. August, hat zwei Todesopfer gefordert. Das Leben der 43-jährigen Frau, die bei dem Unglück lebensgefährlich verletzt worden war, konnte nicht gerettet werden. Am Mittwoch, 16. August, erlag sie in einer Klinik ihren Verletzungen. Das teilte die Polizei mit. Ein 35-jähriger Mann war bereits am Sonntag zuvor verstorben. Der elfjährige Sohn der 43-jährigen Frau wird weiterhin in einer Klinik behandelt. Im Bereich eines Ausflugslokals waren bei dem Blitzschlag am 12. August insgesamt sechs Personen verletzt worden.