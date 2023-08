Eine 43-jährige Frau, die nach dem Blitzeinschlag in Unterensingen tagelang um ihr Leben kämpfte, konnten die Ärzte nicht retten. Sie ist am Mittwoch verstorben, wie die Polizei nun mitteilte.

Nach dem Blitzeinschlag in der Nähe von Unterensingen am Samstag, 12. August, ist ein weiteres Todesopfer zu beklagen. Das Leben der 43-jährigen Frau, die bei dem Unglück lebensgefährlich verletzt worden war, konnte nicht gerettet werden. Sie erlag ihren Verletzungen im Lauf des Mittwochs in einer Klinik, wie das Polizeipräsidium Reutlingen mitteilte.

Im Bereich eines Ausflugslokals waren durch einen Blitzeinschlag sechs Personen verletzt worden. Ein 35-jähriger Mann war bereits im Lauf des Sonntags seinen schweren Verletzungen erlegen. Der elfjährige Sohn der 43-jährigen Frau wird weiterhin in einem Krankenhaus behandelt.

Ein Blitz war in Unterensingen in einen Baum eingeschlagen. Der Elfjährige, die 43 Jahre alte Frau und der 35-jährige Mann saßen nach Polizeiangaben am Samstagnachmittag an einer Biertischgarnitur unter dem Baum. Das ist bei einem Gewitter sehr gefährlich, da in Bäumen Einschläge drohen. Ersthelfer kümmerten sich um die Verletzten, bevor sie in Krankenhäuser kamen.

Elfjähriger weiter im Krankenhaus

Neben dem 35-Jährigen wurden die 43-jährige Frau und ein elfjähriger Junge lebensgefährlich verletzt, alle drei mussten von den Rettungskräften reanimiert werden. Tagelang haben die Ärzte um das Leben der Frau gekämpft. Der elfjährige Junge musste nach dem Blitzeinschlag mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Zum Zustand des Kindes gibt es nach Angaben der Polizei noch nichts Neues. Er wird weiter in einer Klinik behandelt. Darüber hinaus wurde laut der Polizei eine 40-jährige Frau bei dem Vorfall in Unterensingen verletzt, aber nicht lebensgefährlich. Ihre Kinder - ein vierjähriger Junge und ein Mädchen im Alter von knapp elf Monaten – erlitten einen Schock. Sie hatten in einem Fahrradanhänger gesessen.