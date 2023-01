17 Der Rostbraten im Kitchen heißt Schwäbische Majestät. Foto: Simon / Granville

Nachhaltigkeit schreiben sich viele Lokale auf die Fahnen. Das Restaurant Kitchen mit Filialen in Esslingen und Böblingen hat sich ein Zertifikat dafür geben lassen. Dieses Siegel können in Stuttgart nur wenige vorweisen – das Lässig zum Beispiel oder die Organic Kitchen. Der 1984 eröffnete Öko-Pionier Iden überlebte Corona nicht. Die Mäulesmühle in Leinfelden-Echterdingen nennt sich noch explizit Bio-Restaurant. Das Kitchen, das 2017 als klassisches Burger- und Steak-House in Esslingen startete, wurde mit dem Einzug bei der Motorworld im Herbst vor der Pandemie immer grüner. Auf der neuen Speisekarte ist der Anteil an fleischlosen Gerichten um 30 Prozent gestiegen, Steaks sind darauf bis auf den Rostbraten (20,40 Euro) eine Randnotiz.

Fairchise heißt die Firma, die ihr Franchise promoten will

Fairchise heißt die Firma der beiden Betreiber, die ihren Namen nicht in der Zeitung veröffentlichen wollen. Ihr Konzept soll sich in diesem Jahr mit weiteren Franchises ausbreiten. Die Gäste seien bereit, für mehr Frische und Geschmack mehr zu bezahlen, erklären sie. Eine Burger-Kette mit Bio-Zertifikat ist bislang eine Besonderheit. Wobei das Fleisch nicht von Öko-Bauernhöfen, aber auch nicht aus Massentierhaltung stammt.

Zum Einstieg gibt es das vegane Gulasch (9,90 Euro): Der Fleischersatz aus Soja und Weizen ist erstaunlich faserig, fest und aromatisch, unterstützt durch die rauchige Note der Bratensoße. Die noch knackigen Paprika- und Kartoffelstücke machen das Töpfchen zu einer herzerwärmenden Vorspeise. Das Champignonnest mit gegrillter Garnele, Avocado und Mango-Würfel (8,40 Euro) klingt spannender, als es der fruchtige Salat dann ist. Trotz Barbecuesoße fehlt auch dem Cheeseburger, der neben Cheddar noch Mozzarella zu bieten hat und ein aus feinem Hackfleisch bestehendes Patty, etwas Schmackes. Die Kitchen Bowl besteht vor allem aus Bulgur und Blattsalat, ein paar Heidelbeeren, Rote Bete-Würfel und Avocado-Scheiben sorgen für ein bisschen Pep (11,90 Euro). Das Lachsfilet (9,90 Euro) dazu ist auf den Punkt gebraten. Das Schäddzle (8,50 Euro) könnte als Hauptgang dienen, so sättigend ist der gelungene Kaiserschmarrn.

Richtig kreativ erst bei den Drinks

Richtig kreativ ist der Gin-Tannig (10,20 Euro) mit Gin aus Tannentrieben, Eisenkraut, Zitrone und Tonic Water oder der Zeronade (0,4 Liter für 5,40 Euro) aus verwerteten Limetten und Zitronen. Dass die Weine in der Karte nur Vornamen haben und keine Rebsorten genannt werden, mutet etwas seltsam an. Aber der Gast darf vor der Auswahl probieren. Überhaupt ist den Kitchen-Machern beim Service eine gute Idee eingefallen: Er kommt nur auf Wunsch per Knopfdruck an den Tisch. In dem Restaurant mit Wohnzimmeratmosphäre sind die meisten Menschen in Gespräche vertieft.

Kitchen, Charles Lindbergh Straße 7, Böblingen, 07031/2051974. Geöffnet montags bis donnerstags von 11.30 bis 22.30 Uhr, freitags bis 23.30 Uhr, samstags von 14 bis 23.30 Uhr und sonntags bis 22.30 Uhr. www.kitchen-bb.de

Bewertung

Essen: 3 Sterne

Service: 5 Sterne

Ambiente: 4 Sterne