1 Die Ausgangsbeschränkung ist laut der Polizei täglich kontrolliert worden, wie hier diesmal an der Bundesstraße 27 in Ludwigsburg. Foto: Archiv/7aktuell.de/Oskar Eyb

Kreis Ludwigsburg - Fünf Wochen lang hatte die Ausgangsbeschränkung durch die Bundes-Notbremse auch im Landkreis Ludwigsburg von 22 Uhr bis 5 Uhr gegolten. In den Wochen davor war sie in Baden-Württemberg bereits um 21 Uhr in Kraft getreten. Für die Bürger hieß das: zuhause verweilen, und das Haus nur mit triftigem Grund verlassen. Für die Polizeibeamten standen hingegen regelmäßig Kontrollen an. Seit die Sieben-Tage-Inzidenz nun stabil unter dem Wert von 100 liegt, ist die Beschränkung wieder aufgehoben. Und im Polizeipräsidium Ludwigsburg zieht man nach diesen außergewöhnlichen Wochen eine erste, insgesamt positive Bilanz – wenn auch mit Makeln.