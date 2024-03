Bei Regionalkonferenz in Stuttgart: Merz wirft Scholz jämmerliches Verhalten vor

1 Friedrich Merz, der Bundesvorsitzende der CDU, spricht bei einer CDU-Grundsatzprogrammkonferenz in Baden-Württemberg in der Carl Benz Arena. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

CDU-Chef Friedrich Merz hat bei einer Grundsatzprogrammkonferenz seiner Partei in Stuttgart die Außen- und Frankreichpolitik von Kanzler Olaf Scholz kritisiert. Er habe sich in der letzten Wochen „jämmerlich“ verhalten.











Unionsfraktionschef Friedrich Merz hat Kanzler Olaf Scholz (SPD) mit Blick auf seine Außen- und Frankreichpolitik ein jämmerliches Verhalten vorgeworfen. Das Verhältnis von Deutschland und Frankreich sei „so gut wie zerstört“, kritisierte der CDU-Chef bei einer Regionalkonferenz zum neuen Grundsatzprogramm seiner Partei am Freitagabend in Stuttgart. Merz bezog sich auf die Ukraine-Konferenz vergangene Woche in Paris. Scholz und Präsident Emmanuel Macron hätten sich da zwei Stunden wortlos mit verschränkten Armen gegenüber gesessen, später habe Scholz auf einer „verunglückten Pressekonferenz“ erklärt, warum er die Taurus-Marschflugkörper nicht an die Ukraine liefern wolle.