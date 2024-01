Bauernproteste: Demonstranten legen Verkehr in Teilen Berlins mit 5000 Fahrzeugen lahm

1 Zahlreiche Traktoren, Lastwagen und Autos stehen auf der Straße des 17. Juni in Berlin vor der Kulisse der Siegessäule. Foto: dpa/Monika Skolimowska

In Berlin hat die Großdemonstration gegen die geplanten Sparmaßnahmen der Bundesregierung im Landwirtschaftssektor begonnen. Am Nachmittag haben die Spitzen der Ampel-Fraktionen Vertreter der Bauern zum Gespräch eingeladen.











Link kopiert



Bauernpräsident Joachim Rukwied hat nach bundesweiten Protestaktionen erneut eine Rücknahme von Mehrbelastungen für die Landwirtschaft verlangt. „Ziehen Sie die Steuererhöhungsvorschläge zurück, dann ziehen wir uns zurück“, sagte Rukwied an die Adresse der Ampel-Koalition am Montag bei einer Kundgebung am Brandenburger Tor in Berlin. Die Demonstration setze ein Zeichen an die Bundespolitik: „Es reicht, zu viel ist zu viel.“ Die Branche sei gesprächsbereit, der von der Bundesregierung angebotene Kompromiss sei aber nicht fair, sondern faul. „Den nehmen wir nicht hin“, sagte Rukwied.