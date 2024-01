Bauernproteste in Baden-Württemberg: Müssen Schüler auch bei Verkehrschaos in die Schule?

1 Verstopfte Straßen infolge von Bauernprotesten werden auch Schüler auf ihrem Weg behindern. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Am ersten Tag nach den Weihnachtsferien in Baden-Württemberg droht ein Verkehrschaos auf manchen Straßen in Stuttgart und der Region. Was das für Schülerinnen und Schüler bedeutet.











Schulpflichtige Kinder und Jugendliche sollen am Montag ungeachtet möglicher Verkehrsbehinderungen in Baden-Württemberg in ihren Schulen erscheinen. Darauf hat das Stuttgarter Kultusministerium am Samstag hingewiesen. Der von Bauernverbänden organisierte bundesweite Protest gegen die Politik der Berliner Ampelregierung werde sich vermutlich auch auf den Schulweg auswirken, schreibt das Ministerium. Gleichwohl finde am Montag, 8. Januar, regulärer Unterricht statt, weshalb Eltern und ihre schulpflichtigen Kinder etwaige Behinderungen einkalkulieren sollten.