Traktoren-Demo in Stuttgart: Wie viel rechte Ideologie steckt im Bauernprotest?

1 Die rechtsextreme Landvolk-Fahne war in Stuttgart nicht erwünscht, aber trotzdem dabei. Foto: /nh

Mehrere Anzeigen gehen nach dem Protestzug der Bauern am Donnerstag in Stuttgart an die Polizei. Die muss die Sachverhalte nun prüfen.











Link kopiert



Nach ein paar Stunden Stillstand aufgrund eines Protestzugs mit Traktoren am Donnerstag herrscht am Nachmittag wieder normaler adventlicher Trubel in Stuttgart. Hier und da fährt noch ein einzelner Landwirt mit seinem Fahrzeug davon, ein Hingucker, denn das sieht man auf den Straßen in der Innenstadt selten. Mehrer Tausend Landwirte aus dem ganzen Land waren am Donnerstag mit Traktoren nach Stuttgart gekommen, um gegen die Streichung der Subvention des Agrardiesels und gegen den Wegfall der KfZ-Steuerbefreiung für ihre Nutzfahrzeuge zu demonstrieren.