1 Der Stuttgarter Osten – die Mieten steigen, auch beim Bau- und Wohnungsverein, der alleine hier über 2200 Wohnungen verwaltet. Foto: STZN/Jürgen Brand

Die Klagen von Mietern über den Bau- und Wohnungsverein (BWV) in Stuttgart mehren sich. Als kaum nachvollziehbar gilt, wie er einen Gebäudeabriss bekannt geben und gleichzeitig die Mieten erhöhen kann. Der BWV gibt das zwar zu – versucht aber, es zu erklären.

Stuttgart - Der Bau- und Wohnungsverein (BWV) Stuttgart gerät erneut in die Kritik seiner Mieter. Der Verein, der vor allem im Stuttgarter Osten aktiv ist und alleine dort mehr als 2200 Wohnungen verwaltet, hat an der Achalmstraße die Mieten erhöht, nachdem zuvor verkündet wurde, dass das Gebäude demnächst abgerissen wird. Bei den Mietern stößt dies auf großes Unverständnis – manche fragen sich, ob das noch etwas mit sozialem Wohnungsbau zu tun hat. Andere Mieter, zum Beispiel in Ostheim, schildern von Mieterhöhungen bei gleichzeitigem Leerstand. Was ist los beim BWV?

„Die Angst, etwas zu sagen, überwiegt bei uns“, sagt eine Mieterin. Als sie die Zustände kritisierte, habe es geheißen: Wenn es ihr nicht passt, könne sie ausziehen. Eine andere berichtet einerseits von Baustellen und andererseits von keiner Kulanz bei der Hausordnung. Kurzweilige Unordnung im Treppenhaus habe unmittelbar zu einer Abmahnung geführt. Das Haus, das sie bewohnt, sei sehr sanierungsbedürftig. „Ich habe das Gefühl, dass nur nach einem Anlass gesucht wird, dass wir ausziehen müssen“, sagt die Mieterin. Keiner der Mieter, die sich unserer Zeitung gegenüber geäußert haben, will mit Namen genannt werden.

Der BWV-Vorstand Jürgen Ölschläger räumt ein, dass es Fälle gegeben habe, wo der Gebäudeabriss beschlossene Sache war und die Mieten trotzdem angezogen wurden. „Allerdings nur bei perspektivisch mittelfristigen Abrissvorhaben“, sagt er. Wenn ein Gebäudeabriss kurz bevor stand, versichert Ölschläger, seien die Mieterhöhungen zumeist ausgesetzt worden.

BWV will auf Versöhnungskurs gehen

Beim Thema Wohnungsleerstand argumentiert Ölschläger so: „In Stuttgart Ost haben wir einen sehr heterogenen Wohnungsbestand.“ Das mache oft es schwierig, zu entscheiden, ob Einzelsanierungen oder ganze Haussanierungen die bessere Lösung seien. „Außerdem ist es leider so, dass Handwerker nicht immer zur Verfügung stehen und sich dadurch auch mal was verzögert.“

Es ist nicht das erste Mal, dass der BWV in der Kritik steht. Vor wenigen Wochen hatte sich eine Mieterinitiative gegründet. Gut 30 Mieter, die die aktuellen Mieterhöhungen für unangemessen halten, kamen zum Gründungstreffen. Auch hier wurde der Kommunikationsstil des BWV kritisiert, manche Mieter fühlten sich gar erpresst, die Mieterhöhungen unwidersprochen runterzuschlucken. Falls das nicht passiere, sei gedroht worden, andere Saiten aufzuziehen.

Geschichten wie diese kennt Filippo Capezzone zuhauf. Es war der linke Kommunalpolitiker, der die Mieterinitiative ins Leben gerufen hat. „Die Argumentation des Bau- und Wohnungsvereins, warum die Mieten an den Mietspiegel angepasst werden müssten, geht für mich an der Realität vorbei“, sagt er. Es würde insgesamt einfach nicht genug investiert und modernisiert, um das rechtzufertigen. „Es ist verständlich, dass die Mieter kein Verständnis für die Mieterhöhungen haben“, sagt Capezzone.

Jürgen Ölschläger vom BWV will mit den unzufriedenen Mietern auf Versöhnungskurs gehen. „Ich will betonen, dass wir alle unter dem Druck des Wohnungsmarkts leiden“, sagt er. Mieter gegen Vermieter sei hier nicht die Lösung. Klar sei: Ohne gelegentliche Mieterhöhungen könne der BWV das Versprechen, bezahlbaren Wohnraum zu erhalten, in zehn Jahren nicht mehr garantieren. Es ist ein komplexes Spannungsfeld zwischen aktuellen und zukünftigen Mieterinteressen.

Die letzte Bastion bezahlbaren Wohnens

Entwicklungen wie die Gründung einer Mieterinitiative verstehe Ölschläger als Ansporn, die Kommunikation mit den Mietern zu verbessern. „Wenn es irgendwelche Bedenken gibt, wie es mit einem Objekt weitergeht, sollen sich die Mieter gerne an uns wenden und wir bemühen uns um Transparenz“, sagt er. Das sei auch schon aufgegangen: Viele Mieter, die noch unsicher waren, ob sie Widerspruch gegen aktuelle Mieterhöhungen einlegen wollten, hätten diesen letztlich zugestimmt.

Die Wohnungsentwicklung im Stuttgarter Osten sorgt auch jenseits des Wohnungsvereins für Unmut. Das beobachtet auch der Mieterverein Stuttgart. Rolf Gaßmann, der Vorsitzende des Mietervereins, nannte den Stuttgarter Osten neulich den „neuen Westen“. Stuttgart-West ist der Stadtbezirk mit der höchsten Akademikerdichte und dementsprechend teuer.

Die Gentrifizierung schreitet nun auch in dem traditionell günstigeren Stadtbezirk voran. Falls der Osten als Bastion des bezahlbaren Wohnens fällt, wäre der Norden unterhalb des Killesbergs wohl der letzte Fleck in den Innenstadtbezirken für geringe Einkommen. Und so schön wie in Stuttgart-Ost, da sind sich zumindest viele Mieter des BWV einig, ist es dort bei weitem nicht.