1 Oberbürgermeister Matthias Knecht (Mitte) hat ebenfalls an der Aktion teilgenommen. Foto: Ralf Poller/Avanti

Die Stadt Ludwigsburg hat sich am Montag mit Schokolade, Postkarten und Musik für nachhaltige Mobilität bedankt.















Überraschung am Bahnhof Ludwigsburg: Pendler bekamen am Montagnachmittag am Westausgang der Station eine musikalische Darbietung des Singer/Songwriters Ricky Vicente zu hören. Außerdem verteilten Mitarbeitende der Stadtverwaltung eine Postkarte mit der Aufschrift „Danke, dass du nachhaltig unterwegs bist“ sowie eine Stück Schokolade, um den Menschen ihren weiteren Weg zu versüßen. Mit der Aktion will sich die Stadt Ludwigsburg bei den Menschen bedanken, die nachhaltige Verkehrsmittel benutzen.

Oberbürgermeister Matthias Knecht beteiligte sich selbst an der Aktion und erklärt dazu: „Mit dem Konzert wollen wir uns bei den zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern ganz herzlich bedanken, die bereits klimafreundlich mit Bus und Bahn unterwegs sind. Die meisten von ihnen pendeln zur Arbeit oder gehen zur Schule und leisten mit der Wahl ihres Verkehrsmittels einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz.“

Der Künstler, Singer/Songwriter Ricky Vicente, studiert in Ludwigsburg an der Pädagogischen Hochschule. Er freut sich, „Teil der Aktion zu sein und mit seiner Musik gute Laune verbreiten zu können“. Unter dem Motto „#LBKommtGutAn“ hatte die Stadt im vergangenen Jahr eine Kampagne für umweltfreundliche Mobilität gestartet. Seitdem gilt der Hashtag als Überschrift für alle Aktionen und Informationen rund um die nachhaltige Mobilität in Ludwigsburg.

Mit dem Konzert am Bahnhof wird diese Serie fortgesetzt. Die Stadtverwaltung plant, sich in der nächsten Zeit auch bei Fußgängern sowie Radfahrenden zu bedanken. Doch das soll, genau wie das Konzert, eine Überraschung werden.