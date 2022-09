1 Anfang 2023 soll mit den Planungsarbeiten für die neue Stadtbahn begonnen werden. 2028 soll sie dann fahren. Foto: Simon Granville

Bis 6. Oktober kann man an einem Namenswettbewerb für die Stadtbahn teilnehmen, die von 2028 an Markgröningen, Ludwigsburg, Schwieberdingen und Remseck verbindet. Es gibt auch Preise zu gewinnen.















Die Stadtbahn Ludwigsburg wird von 2028 an eine neue Form der Mobilität zwischen Markgröningen, Ludwigsburg, Schwieberdingen und Remseck ermöglichen. Die politischen Grundsatzbeschlüsse stehen, die Planungsarbeiten sollen Anfang 2023 starten. Was allerdings noch fehlt, ist ein Name für die Stadtbahn.

Menschen sollen sich identifizieren

Und zwar ein innovativer und griffiger Name, wie Landrat Dietmar Allgaier, Verbandsvorsitzender des Stadtbahn-Zweckverbands, es formuliert. „Wir wollen mit der Stadtbahn im Landkreis Ludwigsburg einen nachhaltigen Beitrag zum Klimaschutz leisten und bieten den Bürgerinnen und Bürgern eine attraktive Alternative zum Auto. So ein großes und modernes Projekt braucht einen Namen, mit dem sich möglichst viele Menschen identifizieren.“

In einem Online-Wettbewerb werden nun in einer ersten Stufe bis zum 6. Oktober Namensvorschläge gesammelt. Und zwar über die Website www.bahnfrei-lb.de/name. Daran schließt sich dann eine zweite und dritte Runde des Wettbewerbs an, in der die Bevölkerung den „besten“ Namen auswählen kann. Unter allen Teilnehmenden werden ein Einkaufsgutschein in Höhe von 100 Euro sowie Eintrittskarten für das Blühende Barock verlost.