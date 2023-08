1 Kultusministerin Theresa Schopper. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Normalerweise werden damit Restaurants oder Dienstleister bewertet - aber auch die Ministerien des Landes erhalten Sterne bei Google. Besonders schlecht schneidet dabei das Kultusministerium ab.









Viel Frust von Eltern, Lehrern und Schülern, wenig Lob: Mit im Schnitt 1,1 von 5 Sternen erntet das baden-württembergische Kultusministerium von Theresa Schopper (Grüne) bei Google Maps eine sehr schlechte Bewertung, schlechter als die anderen Ministerien in Stuttgart und eine, die kaum schlechter ausfallen könnte. Wie sonst Restaurants, Ärzte oder Dienstleister hat das Kultusministerium in Stuttgart eine vergleichsweise hohe Zahl an Rezensionen bei Google Maps erhalten. Knapp 900 dieser Reaktionen sind beim Ministerium für Kultus, Jugend und Sport hinterlegt.